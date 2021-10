Joe Biden e Jill Biden marcaram presença no casamento do sobrinho do presidente dos EUA, Cuffe Owens, que deu o nó com Meghan King, 'ex' de Jim Edmonds.

O presidente e a primeira-dama dos EUA não faltaram à "pequena" cerimónia da família que decorreu em casa dos pais de Cuffe Owens, em Kennett Square, Pensilvânia, segundo a Casa Branca.

De referir que Cuffe é filho da irmã do presidente, Valerie Biden, e de John T. Owens.

No Instagram, Meghan King já assinalou este momento especial, tendo publicado uma fotografia que foi captada no dia do casamento.

