Diana Monteiro vive atualmente uma fase feliz no que à vida profissional diz respeito. Um mês e meio depois de ter sido lançado o seu novo single - ‘É Assim’ - este conta já com mais de um milhão de visualizações nas redes sociais.

Já no que à vida pessoal diz respeito, a influencer e cantora confirmou em declarações aos jornalistas na gala dos Prémios E! Portugal 2020 estar solteira e “muito bem”.

“O meu próximo single é o meu maior amor neste momento”, garantiu.

Que novidades traz este single que está a caminho?

Diana está a preparar uma colaboração com um grupo de “portugueses maravilhosos”, cujos nomes não pode ainda revelar, e depois sairá então o seu próximo single.

“Tanto um como o outro falam muito de ser mulher e de falar das mesmas coisas de que os homens falam quando escrevem. O homem e a mulher são ambos seres humanos, sentimos todos as mesmas coisas, é isso que a minha música expressa”, desvenda. Resposta que levou a que fosse questionada sobre qual a sua opinião relativamente à igualdade de género.

“No que diz respeito à música, acho que às vezes as mulheres têm um bocadinho de medo de compor e de escrever certas coisas da mesma maneira que os homens fazem. Mas a culpa não é dos homens. A culpa , às vezes, também é da própria mulher que tem medo de se expressar dessa maneira. Gostava de conseguir quebrar esse estigma”, explicou.

É possível viver da música em Portugal?

Diana decidiu apostar na sua carreira musical, mas é sem receio que assume que em Portugal é ainda difícil conseguir viver apenas como cantora.

“Se nós artistas pensarmos em viver da música não fazemos música. Especialmente sendo artista em Portugal. Eu faço música mas vivo da publicidade, vivo da minha vida de influencer porque tenho de realmente viver… mas eu não consegui deixar a música porque a música é realmente aquilo que eu gosto de fazer. Viver disto não significa viver só financeiramente, a música alimenta a alma e qualquer artista que faça música fá-lo porque gosta. Se fizer só a pensar na parte financeira torna-se difícil”.

E a representação, terá ficado esquecida?

Diana Monteiro estreou-se na série juvenil ‘Morangos Com Açúcar’, tendo feito depois desta participação algumas séries e novelas portuguesas. No entanto, nos últimos anos deixámos de a ver na TV portuguesa.

“Não é uma questão de ter ficado esquecido, eu tinha de optar entre estar focada a fazer música, a compor fechada num estúdio, a viajar para gravar com produtores, ou estar a fazer televisão, que também exige muito tempo”, começou por destacar.

“Acho que não era possível para mim fazer as duas coisas com a mesma intensidade, então tinha de optar por uma e optei por aquela que me chama ao coração”, completou.

Siga o link

Leia Também: Eis os vencedores e os melhores looks dos Prémios E! Portugal 2020