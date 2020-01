O melhor da cultura pop portuguesa mereceu destaque esta quinta-feira, dia 30, na gala dos Prémios E! Red Carpet 2020. O Museu da Electricidade iluminou-se para receber a presença de um grande número de celebridades, nomes que não quiseram faltar à sétima edição do evento e que brilharam na passadeira vermelha.

A cerimónia, marcada pelo glamour e elegância, foi conduzida pelo ator Ricardo Carriço e contou ainda com a presença de Lee Raftery, Managing Director for EMEA da NBCUniversal International Networks, e ainda com os jurados desta edição.

E os grandes vencedores de 2020 foram:

E! Revelação - Isabela Valadeiro;

E! Influencer - Ana Rita Clara;

E! Carreira - Eunice Muñoz;

E! Música - Mary N;

E! Icon - Leonor Borges;

E! Red Carpet Homem - Paulo Pires;

E! Red Carpet Mulher - Cristina Ferreira.

