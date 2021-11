Desafiados pelo 'Big Brother' a relatarem momentos que tenham transformado as suas vidas, os concorrentes ficaram a conhecer esta terça-feira o episódio trágico que marcou a vida de Fábio e que envolveu a cadela deste, Becky.

"Tinha uma cadela, era a Becky, sempre tive cães. Como sempre tive habituado a cadelas, decidi adotar uma. Era a minha filhota, dormia comigo na cama, fazia tudo. Fui eu que a eduquei, fui eu que a tratei como uma filha", começou por dizer.

"Um dia estava no meu carro, o meu amigo ao lado e a cadela atrás, estávamos numa estrada, tinha chovido e aquela seiva das árvores. Ia com um bocado de velocidade a mais, o carro capotou, quem viu por fora disse que a maior sorte da nossa vida foi aquele dia porque o carro não simplesmente capotou, andou às voltas no ar e só parou passado uns metros no poste. Quando bate no poste, bate atrás de mim. Se batesse em mim, eu não estava cá hoje", acrescentou.

Nervoso com o relato, Fábio confessou que "ainda hoje tem pesadelos" com o acidente e que os seus pais "não sabem" do episódio. "Os meus pais não sabem, ninguém sabe. Estou a expôr-me aqui, ainda não consegui ultrapassar isto, tento evitar sempre, digo sempre que ultrapassei mas não consigo ultrapassar", desabafou.

E continuou: "Não fiquei com um arranhão, fiquei com umas mazelas e vejo o meu amigo com a cara toda cheia de sangue. [...] O meu amigo abriu a cabeça, o carro capotou, conseguimos escapar, ele encostou-se à árvore, ainda sonho com ele a olhar para mim com a cara cheia de sangue. Não sei se foi egoísmo ou sobrevivência, não me consigo perdoar por causa disso mas não me lembrei da minha cadela, não me lembrei que ela vinha atrás, esqueci-me completamente porque estava tão preocupado com o meu amigo e aquilo foi um choque tão grande que não me consegui lembrar da minha cadela".

"Encontrei-a com as pernas de trás completamente esticadas, viva mas a tremer muito. Peguei-a ao colo, estava viva. [...] O veterinário dizia que era impossível porque lhe tinha afetado a coluna e nem com cadeira de rodas", recordou.

Por fim, Fábio aproveitou para deixar um apelo, a lição que aprendeu com a sua experiência: "Não precisam de ir com pressa para lado nenhum enquanto estão a conduzir, vivam a vida com tranquilidade".

