Na casa mais vigiada do país o amor anda no ar. Joana e Ricardo estão oficialmente numa relação amorosa, depois do concorrente ter feito o pedido de namoro.

O comissário de bordo recorreu a um avião para pedir a lojista em namoro e o momento foi destacado na página oficial do 'Big Brother' no Instagram.

"O namoro é oficial! Ricardo deixou Joana em lágrimas com o seu pedido para lá de original", pode ler-se na legenda do vídeo que foi publicado na rede social.

Após a partilha, os internautas não tardaram a reagir, com muitos seguidores a acreditar que este pedido de namoro pode ter sido estratégia do concorrente por estar nomeado.

"Está nomeado, dá jeito", disse um internauta. "Boa tática visto estar nomeado esta semana", lê-se ainda entre os muitos comentários.

