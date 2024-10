As discussões no trânsito são um dado adquirido para a maioria dos condutores, no entanto, há situações que ficam para sempre na memória. No programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 14, Cláudio Ramos recordou um desentendimento que teve em Lisboa, há uma década, do qual escapou ileso graças à intervenção do namorado que tinha à época.

"Na Álvares Cabral, para aí há 10 anos, saía-se da garagem e tinha que se ir à Estrela para dar a volta, agora já não. Eu saí da garagem e fiz ao contrário, vinha um carro em direção a mim - o homem tinha razão e eu, chico esperto [encolhi os ombros]", descreve.

"O homem vem atrás da mim e sai do carro dele com um cacetete. Tinha um namorado na altura para me defender, porque eu fiquei paralisado", recorda.

Veja aqui o momento.

