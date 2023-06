Depois de um período de tempo marcado por problemas de foro legal e de "questões complexas de saúde mental", como admitiu, eis que Ezra Miller fez a sua primeira aparição pública em quase dois anos.

Tal aconteceu esta segunda-feira, 12 de junho, a propósito da antestreia do novo filme 'The Flash', herói ao qual dá vida.

Este é um marco importante tendo em conta as polémicas em que já se viu envolvido. Em junho de 2020, Miller surge num vídeo captado na Islândia a gritar com uma mulher à porta de um bar, questionando se esta "queria lutar". Na altura, o artista agarrou a mulher em questão no pescoço, puxando-a para o chão. Não foi apresentada queixa.

Este ano, num comunicado emitido à revista Variety, a estrela afirmou: "Tendo passado recentemente por um período de crise intensa, entendo agora que estou a sofrer com problemas complexos de saúde mental e comecei um tratamento contínuo".

"Quero pedir desculpas a todos que alarmei e chateei com o meu comportamento passado. Estou comprometido em fazer o trabalho necessário para voltar a um estágio saudável, seguro e produtivo na minha vida", completa.

