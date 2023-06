O passado fim de semana foi repleto de emoções para Ivanka Trump e a família. A filha, Arabella, celebrou o seu Bat Mitzvah, ocasião que foi destacada nas redes sociais.

"Com muito amor e um imenso orgulho, o Jared e eu comemoramos o Bat Mitzvah da nossa filha Arabella no fim de semana passado. Refletimos sobre o fim de semana com o coração cheio e com muita alegria e gratidão", começou por escrever na sua página de Instagram.

"Desde o seu compromisso em alimentar famílias através do Banco de Alimentos Kosher do Serviço Comunitário Judaico, até ao apoio a crianças com necessidades especiais por meio do seu trabalho voluntário com o Friendship Circle e Whispering Manes, o coração da Arabella e o compromisso em causar um impacto positivo incorporam o espírito deste marco especial", reflete.

"Não poderíamos estar mais orgulhosos da jovem extraordinária que ela se tornou. A sua bondade, criatividade, humor, empatia e paixão encheram as nossas vidas de muita alegria e inspiração. Que o seu Bat Mitzvah seja o início de um capítulo lindo e gratificante da sua vida", completa.

Nesta ocasião, note-se, a filha de Donald Trump deslumbrou com um vestido azul de Jenny Packham, à venda por 5600 euros, e que se destacou pela capa que tinha. A escolha faz lembrar um outro visual icónico que Kate Middleton usou em 2021 para a antestreia do filme '007: Sem Tempo para Morrer', em Londres.



© Samir Hussein/WireImage/Getty Images

