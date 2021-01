No 'Extra do Big Brother' desta quinta-feira, foi exibida uma imagem de Rui Pedro comparada à personagem de animação Noddy. Isto porque o concorrente do Norte usava um casaco colorido nos mesmos tons que o dito desenho animado.

O momento de humor não caiu bem aos fãs de Rui Pedro e não tardaram em surgir reações. A página de Instagram do concorrente, agora gerida por pessoas próximas, afirmou que foi uma "vergonha".

"Este programa acaba de meter esta foto no extra para os 'comentadores' GOZAREM com o Rui... Algo que nunca se viu! Um verdadeira VERGONHA", lê-se.

Jéssica Antunes, namorada do concorrente, recorreu à caixa de comentários da publicação para criticar o gesto. "Comentadores tendenciosos, programa tendencioso", escreveu.

Leia Também: 'BB'. Hélder revela ao grupo que beijou Anuska e deixa-a furiosa