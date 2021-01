Na noite desta quinta-feira, antes da cadeira quente, Hélder foi alvo da 'alta pressão' de vários concorrentes que o questionaram se já se tinha envolvido com Anuska. Sem conseguir fugir ao tema, acabou por confessar que antes de entrarem no jogo já se beijaram e que a irmã de Iury já foi a sua casa.

As declarações não caíram bem a Anuska, que de seguida chamou Hélder à parte para lhe revelar o seu desagrado.

"O assunto não é só teu, é meu também. Não tens de falar de coisas lá de fora. Nem que seja um passeio, ninguém tem de saber disso. Não tens de falar das tuas coisas, que também me dizem respeito, só porque eles te fazem perguntas", afirmou.

Anuska acrescentou ainda que tentou fazer sinal a Hélder para que ele parasse de revelar pormenores sobre a relação de ambos, mas este admite que não entendeu.

A conversa terminou com a irmã de Iury a virar as costas a Hélder, tendo-se isolado no closet.

