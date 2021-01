Joana Diniz e Helena Isabel juntaram-se a sós no exterior da casa para um momento de 'corte e costura', e um dos tópicos foram as polémicas entre Rui Pedro e Joana do 'Big Brother - A Revolução'.

A peixeira de Vila Franca de Xira afirmou que nunca se iria "sujeitar ao que o Rui se sujeitou ao ir a uma gala explicar" as agressões verbais à participante de Cascais.

Helena Isabel concordou e foi mais longe, acrescentando que Rui Pedro acabou por ser "ridicularizado sem ser ridículo".

