Joana voltou a entrar na casa do 'Big Brother - A Revolução' e encontra-se agora ao lado de Andreia no bunker, no papel de convidada infiltrada. E foi precisamente durante as primeiras horas dentro da casa mais vigiada do país que a jovem designer fez algumas revelações sobre o período em que esteve fora do programa.

"Eu emagreci depois de sair da casa. Emagreci imenso. Não consegui comer durante imensos dias. Não conseguia comer comida de gente. Passei super mal", revela a jovem, que diz não conseguir comer ainda.

"Fico muito ansiosa e depois lá fora não consigo comer. Aqui consegui comer porque tinha muita fome", explica.

Optando por não o dizer de forma clara, Joana dá a entender que a sua ansiedade no exterior esteve relacionada com os conflitos com Rui Pedro. "Caiu-me o mundo em cima", atira.

Recorde-se que momentos antes da gala do 'Big Brother' do último domingo, dia 13, Joana chamou a polícia depois de alegadamente ter sido ameaçada de morte por Rui Pedro.

