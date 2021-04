Não é novidade que Simon Cowell recorreu a tratamentos estéticos para travar a passagem do tempo, contudo, os efeitos do preenchimento facial com botox voltaram a dar que falar na imprensa.

O programa 'Celebrities: What's Happened to Your Face?' chamou a atenção para o facto da expressão facial do jurado do 'Got Talent' se ter alterado, perdendo o ar sorridente que lhe era característico.

Na opinião dos especialistas que colaboram com o formato, Simon 'carrega' agora uma expressão permanentemente "triste".

Concorda com a opinião dos comentadores?

2005 vs. 2019© Getty Images

