Lucas Rocha, antigo participante do programa 'Casados à Primeira Vista', partilhou com os seus seguidores do Instagram o resultado de um tratamento estético ao qual se submeteu recentemente.

O barbeiro, que namora agora com Inês Santos - também ela concorrente do formato da SIC -, recorreu ao botox para reduzir as rugas da testa, tal como mostra uma fotografia partilha na sua conta oficial de Instagram.

A imagem em questão revela o antes e depois do tratamento.

Ora veja:

[O antes e depois de Lucas]© Reprodução Instagram/ Lucas Rocha

