No dia 11 de novembro, a vida Francesca Farago mudou ao ser mãe de gémeos, fruto da sua relação com Jesse Sullivan.

A modelo e influenciadora, de 30 anos, é também ex-concorrente da primeira temporada de 'Too Hot To Handle', um reality show que reúne jovens atraentes de todo o mundo e no qual qualquer tipo de toque físico é punido financeiramente. Francesca ficou conhecida por quebrar todas as regras.

A modelo conheceu Jesse Sullivan, um homem transexual, em 2021. Farago, que sempre assumiu ser bissexual, foi convidada a conduzir entrevistas para um evento do TikTok acerca dos direitos LGBTQIA+ e acabou por entrevistar Jesse via online.

"Houve uma atração instantânea através do ecrã", contou Francesca Farago à People. "Nós não conseguíamos parar de olhar um para o outro. Quando acabou a entrevista, Lembro-me que andei pela casa a dizer aos meus amigos que tinha encontrado o meu novo namorado".

O casal ficou noivo em abril de 2023 e sempre falou abertamente nas redes sociais sobre querer ter filhos através da fertilização in vitro.

Para esta gravidez, o casal utilizou os óvulos de Francesca Farago e os gémeos nasceram no dia 11 de novembro. Os dois escolheram manter o anonimato do dador de esperma.

A notícia do nascimento dos bebés foi feita pelo casal através da rede social Snapchat.

