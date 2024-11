A 'ex-Too Hot to Handle' foi mãe de gémeos, frutos da relação com Jesse Sullivan, no dia 11 de novembro.

Após terem revelado na rede social Snapchat que já tinham sido pais, Francesca Farago e Jesse Sullivan partilharam agora os nomes dos gémeos nascidos a 11 de novembro. Os recentes pais partilharam uma fotografia dos 'pezinhos' dos bebés no Instagram, esta segunda-feira, dia 18. Poetry Lucia e Locket Romance Sullivan foram os nomes escolhidos pelo casal. "Os nossos dois anjinhos apareceram de surpresa numa cesariana de emergência, às 36 semanas e cinco dias, às 7h31 e 7h33 do dia 11/11", escreveu Francesca na legenda da publicação. "Nunca estive tão apaixonada, mas também nunca tive tanta ansiedade. Eles são perfeitos", concluiu.