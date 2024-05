A TVI já começou a divulgar a lista de convidados do 'Em Família' do próximo sábado, dia 18 de maio, e sabe-se que uma das partes terá uma atenção especial sobre as concorrentes de reality shows do canal que já foram mães.

"O 'Em Família' deste sábado vai ser dedicado às famílias. Elisabete Moutinho, Andreia Filipe, Sónia Jesus, Andreia Silva e Cláudia Sousa vão marcar presença e vão trazer pessoas muito especiais", pode ler-se na partilha.

Vale recordar que Elisabete participou na 'Casa dos Segredos', Andreia Filipe e Sónia Jesus estiveram no 'Big Brother' e Andreia Silva e Cláudia Sousa entraram no 'Love on Top'.

