João Baião e Diana Chaves receberam esta segunda-feira no programa 'Casa Feliz' um antigo participante do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. Daniel Malheiro, que foi um dos pretendentes de Catarina Manique, esteve no formato para apresentar na televisão a filha bebé.

Daniel fez-se acompanhar pela namorada, Monique, e pela primeira filha de ambos: a bebé Alana, de apenas dois meses.

Eis abaixo a fotografia que registou o momento.

