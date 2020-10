O ex-noivo de Demi Lovato não tem sido bem recebido pelos internautas depois de se ter separado da cantora. Max Ehrich confessou que está cansado de ser intimidado na Internet.

Um fotógrafo do TMZ conseguiu apanhar Max, esta quinta-feira, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, e este disse que não está incomodado com a nova música de Demi sobre a separação, mas sim com os internautas que não o deixam em paz.

Max pediu para parem de intimidá-lo porque ninguém sabe o que aconteceu entre ele e a cantora.

A artista mantém-se em silêncio sobre o fim do noivado, enquanto o ator já referiu que quer o melhor para Demi e espera que as pessoas possam dar privacidade a ambos.

