Ambas destacaram o lado paternal do artista no dia em que se celebrou o Dia do Pai nos Estados Unidos.

A ex-mulher de Bruce Willis, Demi Moore, e a atual companheira, Emma Heming, fizeram questão de assinalar o Dia do Pai nas redes sociais, que se celebrou nos Estados Unidos este domingo, 21 de junho, e teceram rasgados elogios ao ator. Numa imagem da família, publicada no Instagram, Moore escreveu: "Feliz Dia do Pai, Bruce! Os teus filhos têm muita sorte por te terem". Recorde-se que o ex-casal tem três filhas em comum, Rumer, de 31 anos, Scout, de 28 e Tallulah, de 26. Por sua vez, a atual mulher de Bruce, Emma - com quem tem duas filhas em comum, Mabel, de oito anos, e Evelyn, de cinco -, também homenageou o ator neste dia especial. "Amamos-te e adoramos-te tanto. Feliz Dia do Pai para um dos melhores". Leia Também: Bruce Willis celebra aniversário da mulher e convida a 'ex', Demi Moore Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram