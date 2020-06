A modelo Emma Heming, mulher do ator Bruce Willis, celebrou o 42.º aniversário esta quinta-feira, dia 18, e a data foi celebrada com um piquenique no jardim da sua casa.

Uma ocasião que reuniu os familiares e amigos mais do casal e na qual esteve também presente Demi Moore, ex-mulher de Bruce Willis.

Numa fotografia partilhada nas redes sociais de Emma Eming, o grupo mostra-se divertido e a aniversariante confessou na legenda do mesmo que este foi um aniversário "muito feliz".

A faltar ficaram apenas as filhas mais velhas do ator, Scout e Tallulah, de 28 e 26 anos.

