Bruce Willis voltou a estar com a mulher, Emma Heming, e as duas filhas que têm em comum, Mabel, de oito anos, e Evelyn, de seis, depois de terem estado separados nas últimas quatro semanas.

O ator, de 65 anos, está muito feliz por finalmente ter conseguiu voltar a ver a atual companheira e as filhas mais novas, após estas terem viajado para Idaho para se juntarem ao artista e à sua restante família.

Emma - que estava de quarentena com as meninas em Los Angeles - partilhou algumas imagens no Instagram em que aparece a desfrutar de bons momentos na companhia do marido - que estava em isolamento social com a ex-mulher, Demi Moore, de 57 anos, e as filhas que têm em comum, Rumer, de 31, Scout, de 28, e Tallulah, de 26.

