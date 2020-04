Bruce Willis está de quarentena com a ex-mulher, Demi Moore, e os filhos, como a família mostrou nas redes sociais há alguns dias. Após ter sido publicada uma fotografia do ex-casal junto no Instagram, foi destacada a reação da atual companheira do ator, Emma Heming, que não se mostra nada incomodada com a situação.

No entanto, agora foram revelados os verdadeiros motivos para Bruce e Demi estarem em isolamento social na mesma casa. De acordo com a imprensa internacional, o ator ficou "preso" em Idaho, enquanto a atual mulher está em Los Angeles com os dois filhos, Mabel, de oito anos, e Evelyn, de cinco.

"Ele ainda tem uma casa do outro lado da rua da casa da Demi, em Sun Valley. Está à venda há anos. Ele estava de visita e a família estava a pensar ficar lá de quarentena. Ele acabou por ficar preso em Sun Valley", explicou uma fonte ao Entertainment Tonight.

Bruce, de 65 anos, - que se separou de Demi em 2000 após 13 anos de casamento - mantém o contacto com a mulher, Emma, e os filhos mais novos "diariamente", e ambos não estão a achar esta situação "estranha".

"O Bruce e a Demi decidiram ficar juntos de quarentena com os filhos e já estão assim há mais de um mês. A família não queria correr riscos", acrescentou a fonte. "O Bruce, a Demi e a Emma sempre tiveram uma ótima relação e são bons amigos, nada disto é estranho para eles. São as pessoas de fora que estão a fazer disto mais do que é", continuou.

Recorde-se que Bruce e Demi têm três filhos em comum, Rumer, 31 anos, Scout, de 28, e Tallulah, de 26.

