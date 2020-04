Conforme foi noticiado por vários meios de comunicação, neste momento, Bruce Willis encontra-se de quarentena com a ex-mulher, Demi Moore, e as três filhas que o casal tem em comum. Sabendo isto, coloca-se a pergunta: o que terá achado a atual mulher do ator, Emma Heming, desta decisão?

Segundo a imprensa internacional, a mesma foi aprovada. Aliás, a mesma fez questão de comentar uma publicação feita por Tallulah, onde a família surge reunida a usar pijamas às riscas verdes e brancas.

"Muitos não conseguem usar essa cor! Estão muito bem, esquadrão", afirmou.

Importa realçar que Willis foi casado com Demi entre 1987 e 1998. Juntos têm três filhas: Rumer, 31 anos; Scout, 28 anos; e Tallulah, 26 anos. O ator também é pai de Mabel, oito anos, e Evelyn, frutos do seu atual relacionamento com Heming, com quem é casado desde 2009.

