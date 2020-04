Já se passaram 20 anos desde que o casamento de Bruce Willis e Demi Moore chegou ao fim. No entanto, o ex-casal mantém uma boa relação e a prova de tal afirmação são as recentes imagens que foram partilhadas nas redes sociais.

A filha mais nova de ambos, Tallulah, de 26 anos, surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde se pode ver os pais juntos ao lado da restante família, todos com pijamas iguais.

Além de Demi, Bruce e Tallulah, é ainda possível ver outra filha do casal, Scout. No entanto, a filha mais velha, Rumer, não está presente nas fotografias.

Não se sabe também se a atual companheira de Bruce, Emma Hemming Willis, também está em quarentena com a família.

Leia Também: Tiago Teotónio Pereira surpreende fãs com vídeos divertidos