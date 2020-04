Tiago Teotónio Pereira mantém-se em casa, também em isolamento social voluntário, e tem recorrido à sua página do Instagram para proporcionar alguns momentos divertidos. Ainda esta segunda-feira, dia 7, o ator voltou a surpreender os que o seguem na rede social com mais um vídeo hilariante.

Vestido a rigor, gravou um vídeo onde começa por dizer: "Faço parte do clube daquelas pessoas que estão escarrapachadas no sofá, mas já estão fartinhas de andar a fazer scroll e ver as inimigas todas ativas. Portanto, vamos preparar o corpito para sambar na cara das inimigas e, principalmente, sambar na cara do 'ex'".

Logo de seguida, inicia o exercício físico, com constantes intervenções divertidas. "Reclamar não queima calorias", diz.

Uma partilha que conquistou a atenção de muitos internautas, incluindo várias figuras públicas.

Veja o último vídeo de Tiago Teotónio na galeria.

