Há alguns dias que paira na imprensa cor de rosa os rumores de um alegado romance entre Soraia Tavares e Tiago Teotónio Pereira. As suspeitas ganharam força com declarações da atriz à rádio Mega Hits, na sequência de uma interação do ator, que lhe perguntou: "Com que ator português te envolvias?"

Surpreendentemente, Soraia indicou o nome de Tiago Teotónio Pereira e acrescentou que se tratava de uma "declaração de amor".

Confrontado com o assunto, durante a mais recente edição do ModaLisboa, o artista tirou tudo a limpo, desmentindo que estão apaixonados.

"A Soraia Tavares é das minhas melhores amigas. Mas ela é uma naba. Eu queria envergonhá-la e ela acabou por ficar envergonhada. Não soube brincar a isto", afirmou ao 'Passadeira Vermelha'.

Questionado ainda se permanece "livre para amar", não hesitou na resposta: "O meu coração está livre para amar. Sou como o Leonardo DiCaprio, solteiro para sempre".

Com isto, Liliana Campos não resistiu em dar a sua opinião, afirmando que considera que Soraia Tavares está numa relação com um amigo próximo de Tiago e que este quis pregar-lhe uma partida. "Deve ser um amigo dele e é ator", disse a apresentadora.

