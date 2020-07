Foi no início do mês que morreu o neto de Elvis e Priscilla Presley, Benjamin Keough. Uma notícia que a avó decidiu abordar publicamente, esta quarta-feira, através de uma partilha feita no Facebook.

De coração partido e muito abalada com o que aconteceu, Priscilla começou por escrever: "Estes têm sido alguns dos dias mais sombrios da vida da minha família. O choque de perder o Ben tem sido devastador".

"[...] A cada dia quando acordo, rezo para que melhore. Penso na minha filha [Lisa Marie Presley] e na dor que ela está a sentir, como ela era uma mãe amorosa. O pai do Ben, Danny, que está completamente perdido já que o Ben era o seu único filho", destacou.

"Riley, tão amorosa e tão próxima dele. Harper e Finley, que adoravam o Ben. Navarone, que luta profundamente com a perda e a morte. Descansa em paz, Ben, tu eras amado", rematou.

