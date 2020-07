Diana Pinto, namorada do neto de Elvis Presley, Benjamin Keough, quebrou o silêncio após a morte do jovem.

Numa emotiva publicação feita no Instagram, uma semana após a partida do companheiro, Diana Pinto começou por escrever: "Para o rapaz mais bonito que já vi. Tu fazes sorrir todas as pessoas ao teu redor no segundo em que entras na sala. Tocas cada alma que está à tua volta. Amas os teus desenhos animados de domingo de manhã e leite com chocolate".

"Prometo que vou honrar-te sempre nas sexta-feiras chiques. Agora o teu riso é ouvido em todo o mundo. Tu fizeste de mim a rapariga mais sortuda do mundo: ter-te, abraçar-te, amar-te e ser amada por ti são as únicas coisas que já importaram", acrescentou, esta segunda-feira.

Mas não ficou por aqui e continuou: "Tu és o meu mundo inteiro e a minha vida inteira. Agora vives comigo todos os dias no meu coração, na minha alma e na minha mente".

A publicação continuou com Diana a dizer que Benjamin é o seu "parceiro de viagens e o "melhor amigo". "Vou valorizar todas as memórias que fizemos juntos e guardá-las no meu coração. Sinto a tua patetice dentro de mim, a fazer-me rir", disse.

"A cada segundo de cada dia penso em ti. Agora sei o verdadeiro significado do luto. Por favor, dá-me forças para continuar, porque não sei como é suposto viver esta vida sem ti", desabafou.

Veja a publicação na íntegra:

