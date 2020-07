Lisa Marie Presley está em fase de luto com a morte do filho, Benjamin Keough, que colocou fim à vida na madrugada do passado domingo, dia 12, aos 27 anos.

A filha de Elvis Presley foi agora vista pela primeira vez desde a dura perda, na companhia de Diana Pinto, a namorada do jovem.

Esta quinta-feira, as duas foram fotografadas durante um passeio. As imagens mostram-nas de mãos dadas a caminhar na rua, atentas ao uso da máscara facial.

