Liliana Rodrigues, ex-concorrente do reality show da TVI 'Love On Top', revelou na sua conta de Instagram que o seu noivado com Bruno Khalifa chegou ao fim.

"Hoje é como se o meu coração estivesse de luto (...) além da minha cadela estar desaparecida, o meu noivado também terminou", revela.

Liliana afirma que por enquanto não quer revelar o que ditou o fim do relacionamento.

"Só pergunto uma coisa a Deus... porquê? Porque me foi retirado o que eu mais amava? Porque fiquei sem a minha família?", questiona, visivelmente magoada.

"Todos os meus sonhos, todos os meus objetivos ficaram destruídos de um momento para o outro, neste momento não me sinto capaz de nada, só queria a minha família de volta, só queria voltar a ser feliz como nunca antes tinha sido", termina.

