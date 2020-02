Liliana Rodrigues usou esta quinta-feira as suas redes sociais para denunciar uma situação que a deixou "completamente indignada". A ex-concorrente do programa 'Love On Top', da TVI, recebeu uma mensagem de uma fã que alegadamente passa necessidades financeiras e precisa de ajuda para cuidar da filha bebé.

"O tempo que está a pedir dinheiro a uma pessoa que não conhece não poderia ir trabalhar?", questiona a jovem, a quem a fã terá pedido dinheiro chegando até a indicar a sua conta bancária.

"É suposto ter pena? A única coisa que pergunto é: nós 'figuras públicas' somo o quê? A Santa Casa da Misericórdia? Milionários? Bancos?", continua, deixando claro o seu desagrado.

"Se pedisse comida era uma coisa, comida não se nega a ninguém", completou.

