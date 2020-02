Depois dos 'estragos' do Natal, Fanny Rodrigues voltou a empenhar-se na sua dieta e os resultados estão à vista. A ex-'Casa dos Segredos' está bastante mais magra, tal como comprova a mais recente publicação que fez nas suas InstaStories.

Fanny mostrou-se em lingerie, exibindo agora um corpo esguio e uma barriga lisa.

Recorde-se que a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, anunciou no verão de 2019 ter perdido 35 quilos. Peso ao qual disse 'adeus' com a ajuda de uma dieta rigorosa e ainda com recurso à cirurgia estética.

