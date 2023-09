A BBC, o Channel 4 e a Endemol lançaram uma "investigação interna urgente" sobre as acusações sexuais feitas contra Russell Brand.

O comediante, de 48 anos, está a ser acusado de violar, agredir sexualmente e abusar emocionalmente de quatro mulheres, motivos pelos quais a investigação foi aberta.

A Banijay UK, que comprou a Endemol em 2020, referiu que: "À luz das alegações muito sérias levantadas pelo 'Dispatches' e pela investigação do The Times/Sunday Times relacionadas à suposta má e grave conduta de Russell Brand, ao apresentar programas produzidos pela Endemol em 2004 e 2005, a Banijay UK lançou uma investigação interna urgente e cooperará com quaisquer pedidos de informação de parceiros de transmissão e agências externas".

A produtora também incentivou qualquer pessoa que se sinta "afetada" pelo suposto comportamento do comediante durante aquele período a manifestar-se, garantindo que qualquer informação poderá ficar "em sigilo".

"Também encorajamos qualquer pessoa que sinta que foi afetada pelo comportamento de Brand enquanto trabalhava nessas produções a contactar-nos confidencialmente".

De salientar que uma mulher alegou que Brand a violou em sua casa em Los Angeles, enquanto outra o acusou de aliciá-la, uma vez que os dois estariam num suposto "relacionamento emocionalmente abusivo e controlador", que terá durado três meses, quando ela tinha apenas 16 anos e o humorista 31.

Uma terceira mulher refere ainda que o ator a agrediu sexualmente enquanto trabalhava com ele em Los Angeles e outra falou também sobre os abusos físicos e psicológicos que sofreu.

Russel Brand negou todas as acusações.

