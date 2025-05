Russell Brand conseguiu fiança ao comparecer em tribunal, esta sexta-feira, dia 2 de maio, perante as acusações de agressão sexual.

O ator e comediante, de 49 anos, chegou ao Westminster Magistrates’ Court, em Londres, por volta das 9h30 (hora local), e estava com uma camisa e jeans - ambas as peças num tom escuro.

De acordo com a imprensa internacional, Russell Brand apenas confirmou o seu nome, morada e data de nascimento. No final da audiência de 12 minutos, o artista conseguiu obter a fiança e a próxima audiência ficou agendada para o dia 30 de maio, no Tribunal Central Criminal de Londres.

Russell Brand está a ser acusado de violação e outros crimes de agressão sexual, que envolvem quatro mulheres. Os alegados crimes ocorreram entre 1999 e 2005.

