A polémica continua e Phil Collins ainda não conseguiu despejar a ex-mulher da casa que tem em Miami. De acordo com a imprensa internacional, Orianne Cevey está a tentar ficar com a mansão, fazendo de tudo para que esse seja o final do processo que enfrenta contra o artista. E, desta vez, alega que não pode deixar a habitação devido a um problema de saúde relacionado com a sua coluna.

Orianne afirma que não pode "interromper o regime diário e acesso a equipamento especiais" da luxuosa propriedade à beira-mar em Miami ou então ficaria "presa a uma cadeira de rodas", como adiantam os documentos judiciais obtidos pelo Daily Mail.

Sobre o problema de saúde, este chegou "após ter sido submetida a uma operação em 2014, depois de ter sofrido uma lesão no pescoço numa exposição de artes marciais em Paris", diz a declaração judicial obtida pelo jornal.

Os advogados afirmam que Orianne deve agora "passar cinco horas de fisioterapia e treinos por dia, de segunda a sábado, para manter a sua condição atual". "Ela passa três horas de terapia em casa com vários equipamentos comprados para as suas necessidades e na piscina da casa, e mais duas horas numa centro próximo", acrescentam.

"Sem este regime de terapia rigoroso e contínuo, que faz parte da sua rotina diária desde março de 2015 e é acompanhada de perto pelo seu terapeuta num centro de terapia local, a condição física de Orianne se deterioraria rapidamente e provavelmente teria de voltar a usar uma cadeira de rodas", continuam.

A imprensa internacional destaca que a condição de Orianne não a tem impedido de fazer várias viagens pelo mundo, e uma fonte próxima de Collins criticou as declarações apresentadas pela 'ex' do músico.

"Ela dificilmente parece uma pessoa que precisa de fisioterapia diária, muito menos o tipo de terapia que só pode fazer na casa do Phil. Quem é que afirma que não pode sair de casa ou vai ficar numa cadeira de rodas e depois vai subir uma montanha?", disse ao jornal.

Declarações que chegam depois de Orianne Cevey ter avançado com um processo onde o objetivo é provar que a casa também é sua, tendo acusado o ex-marido de se ter afundado no álcool e drogas durante o casamento, e de ter deixado de ter cuidados com a sua higiene.

