Depois de se ter separado de Brody Jenner, Kaitlynn Carter envolveu-se com Miley Cyrus, com quem viveu um curto romance no verão do ano passado. Uma relação que a levou a ficar no centro das atenções, e esta quinta-feira voltou a abrir o seu coração para falar do fim do namoro. O assunto veio à tona durante a conversa com Whitney Port, num direto do Instagram.

"Basicamente, o que aconteceu logo depois de eu e a Miley termos seguido caminhos separados é que eu pensei: ok, a minha vida está de volta ao que era antes, quando estava sozinha'", lembrou. "Eu não tinha um plano, não pensei em nada. Por exemplo, eu estava a lidar com muitas emoções naquela altura, obviamente, e realmente não estava a sair para nenhum lado, só queria ficar em casa", contou.

De seguida, explicou que não estava à espera de tanto mediatismo à sua volta, especialmente de ter de lidar com os paparazzi sozinha.

"Simplesmente não previ que algo assim acontecesse. Estava acostumada [a ter os flashes à minha volta] quando estava com o Brody ou quando estava com ela, mas nunca aconteceu quando estava sozinha. Fiquei confusa", partilhou.

