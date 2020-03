Miley Cyrus assinalou, esta terça-feira, 24 de março, os 14 anos da estreia da série 'Hannah Montana'. Uma data que foi destacada na recente transmissão do 'Bright Minded', o programa criado pela artista, no Instagram Live, neste momento em que o mundo está a combater a pandemia do novo coronavírus, o que leva muitos cidadãos a ficarem em casa em isolamento social.

O episódio 7 do formato começou com Miley a referir o quanto a série foi importante para conseguir iniciar a sua carreira no mundo do espetáculo.

"Hoje é um dia muito especial. São 14 anos de Hannah Montana. Eu não estaria agora aqui, a falar para todos vocês, se não tivesse tido esta oportunidade. Muito obrigada", destacou.

De seguida, após explicar que também está afastada da família para se proteger e prevenir uma maior propagação da Covid-19, Miley esteve à conversa com a mãe, Leticia Cyrus.

O direto seguiu-se com a presença do pai, Billy Ray Cyrus, que também fez parte da série 'Hannah Montana', onde deu vida ao pai da personagem de Miley, como na vida real.

Mas não ficou por aqui. O direto contou ainda com a participação da irmã da artista, Noah Cyrus, e Stassi Schroeder. Veja na publicação abaixo:

