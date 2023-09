João Catarré esteve recentemente no centro das atenções devido a um problema de saúde. Um tema que foi comentado por Sandra Santos, ex-companheira do ator e mãe da sua filha.

Ao ser questionada por Ana Rita Clara sobre como tem sido lidar com todas as notícias sobre as questões de saúde de João Catarré, começou por dizer: "É mais difícil pela Francisca [filha de oito anos]".

"Embora ela esteja defendida – ou nós tentamos ao máximo protegê-la – da exposição. Uma coisa é publicar uma fotografia pontualmente do aniversário dela, que é algo que celebro como se fosse quase um álbum de família. Outra coisa é uma exposição frequente da Francisca, que os dois tentamos evitar e, ao mesmo tempo, não a expor ao mediatismo a que estamos sujeitos", acrescentou no 'À Conversa com Ana Rita Clara', da TVI Ficção.

"Neste contexto específico, é mais desafiante porque temos uma circunstância familiar, que só a nós diz respeito, principalmente ao João. [...] Tentamos ao máximo manter essa salvaguarda e não sermos reativos perante as notícias. Sabemos o que se está a passar. Estamos calmos, tranquilos, porque o contexto assim o exige", completou.

