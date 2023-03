Linda Thompson, ex-namorada de Elvis Presley, recordou na sua página de Instagram algumas imagens antigas de Lisa Marie Presley.

Ao fazer uma "limpeza" em casa, Linda deparou-se com um álbum de fotografias antigas e onde estavam as imagens de Lisa.

"O tempo parou por alguns momentos enquanto eu olhava para estas preciosas fotos. A pequena 'Yisa Marisa' como eu me lembro dela com tanto amor. Era uma menina preciosa. Na foto, ela tinha seis anos e tinha acabado de perder os dois dentes da frente", lembrou, afirmando que "tinham uma relação maravilhosa".

Veja a publicação na íntegra:

De recordar que Elvis Presley morreu em 1977. Lisa Marie Presley era a única filha do artista, fruto do casamento com Priscila Presley. Lisa morreu, de forma inesperada, em janeiro.

