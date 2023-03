Harper Lockwood, filha de Lisa Marie Presley, foi vista pela primeira vez em público desde a morte da mãe.

A jovem, de 14 anos, não passou despercebida às câmaras dos paparazzi esta semana. Fotografias entretanto reveladas mostram as grandes semelhanças que Harper partilha com a mãe e, consequentemente com o avô, Elvis Presley.

Tal com revela o Mirror Online, Harper estava acompanhada pelo pai, Michael Lockwood, a quem foi dada, recentemente, a guarda total, sua e da irmã gémea, Finley.

Recorde-se que Lisa Marie morreu em janeiro deste ano na sequência de uma paragem cardíaca.

Leia Também: Filho de dois anos internado. Lea Michele pede "força e amor" aos fãs