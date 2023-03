Lea Michele vive um momento difícil. A atriz, de 36 anos, pediu "força e amor" aos fãs depois de revelar que o filho, de dois anos, encontra-se hospitalizado.

"Estamos no hospital com o nosso filho a lidar com um problema de saúde assustador. Lamento imenso. Enviem amor e força", revelou nas redes sociais, uma vez que por causa do sucedido teve de cancelar uma performance.

Recorde-se que o pequeno Ever é fruto do casamento da artista com Zandy Reich.

