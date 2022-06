O ex-concorrente do 'X Factor' e membro da banda Stereo Kicks, Tom Mann, revelou que a noiva, Danielle Hampson, morreu na madrugada do dia do casamento, no passado sábado.

O cantor, de 28 anos, homenageou a companheira e mãe do filho, de oito meses, numa publicação que fez no Instagram, esta segunda-feira.

Junto de uma fotografia de Danielle e do filho, Bowie, Tom confessou que estava a sentir-se "completamente destroçado", mas prometeu manter-se forte pelo bebé que têm em comum.

Danielle não sofria de nenhum problema de saúde e não se sabe qual a causa da morte, como relata o Daily Mail.

"Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas a minha querida Dani - a minha melhor amiga, o meu tudo e muito mais, amor da minha vida - morreu na madrugada de sábado, 18 de junho. Aquele que deveria ser o dia mais feliz das nossas vidas, terminou num desgosto irreversível. Sinto como se tivesse a chorar um oceano", começou por escrever o artista.

"Usarei este anel como sinal do meu amor incondicional por ti. Estou completamente destroçado, a tentar processar isto e, honestamente, não sei para onde ir a partir daqui, mas sei que preciso de usar toda a força que puder pelo nosso menino. [...] Prometo que farei de tudo para criar o Bowie da maneira que sempre desejamos", acrescentou, referindo que irá manter viva a sua memória junto do filho.

"A pessoa mais bonita por dentro e por fora. A alma mais incrível. Perdemos uma pessoa tão especial", afirmou, enquanto, diz, ficará de "luto por muito tempo".

Leia a mensagem na íntegra:

