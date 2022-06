Foi através da sua página de Instagram que Pedro Granger recordou o grande colega e amigo Pedro Lima, que morreu no dia 20 de junho de 2020.

"Limão. Foi sempre assim que te tratei, e mesmo já não te podendo chamar cara a cara, é assim que te chamo no coração", começou por dizer o ator numa emotiva mensagem que deixou na rede social, esta segunda-feira.

"Já la vão dois anos. Mas mesmo com as saudades que muitas vezes aparecem nas coisas mais pequeninas, é o teu sorriso que trago comigo cá dentro, a lembrar-me os muitos ensinamentos teus, desde o 'não me esquecer de respirar a representar' ao 'só explica quem perde'", partilhou.

"E posso ter-te perdido da vista, do abraço, do convívio, das gargalhadas, dos trabalhos, das conversas… mas não te perdi de mim. Não te perdi e sei que estiveste, e estás, aí em cima a olhar por mim, a ajudar-me a não me perder. Um grande beijo querido Pedro", completou.

Mas não ficou por aqui e nas stories partilhou uma fotografia antiga, onde aparece junto de Pedro Lima e Fernanda Serrano, todos com um rasgado sorriso no rosto. "Porque é assim que me lembro de ti e te trago no meu coração", escreveu.

De recordar que neste dia marcante, além dos amigos como Rita Ferro Rodrigues, Pedro Lima foi também homenageado pela companheira, Anna Westerlund, e pelo filho mais velho, João. Leia Também: Filho de Pedro Lima partilha emotiva mensagem em dia marcante

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:



SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535