No dia em que assinalam dois anos desde a morte de Pedro Lima, a 20 de junho de 2020, a viúva do ator usa as redes sociais para assinalar a data com uma emotiva partilha na qual fala sobre o período de luto que a família tem vindo a atravessar.

"No outro dia li o testemunho do corajoso Dinis, que perdeu a mãe nos incêndios de Pedrogão. E senti que ele descreveu da melhor forma o que também sentimos, por isso faço minhas as suas palavras com algumas adaptações", começa por escrever Anna Westerlund.

"No dia em que te transformaste em nuvens e canto de pássaros, decidimos fingir que íamos continuar a ser a família mais feliz do mundo. Durante muito tempo foi muito difícil. Sorrir quando não apetecia, fazer piadas por razão nenhuma e jogar às escondidas como se nada se tivesse passado não é para qualquer um. À medida que o tempo foi passando as pessoas felizes que decidimos continuar a ser foram crescendo em nós e aos poucos fomos sendo.

No entanto, é um grande desafio.

Há dias em que essas pessoas felizes não acordam. Há muitos dias em que estamos tristes e temos muitas saudades do Pedro", conta, referindo-se à sua experiência e à dos cinco filhos que o ator deixou (quatro deles em comum com a ceramista).

"Mas a vida é isto, capaz dos momentos mais felizes e mais tristes. E que entre o momento em que nascemos e que morremos saibamos aproveitar a vida da melhor forma. E eu diria que a melhor forma é a amar", lê-se, por fim, na emotiva partilha.

Anna Westerlund e Pedro Lima tiveram em comum Ema, Mia, Max, e a pequena Clara. O ator teve ainda um outro filho, Francisco, o mais velho dos cinco irmãos, fruto de uma anterior relação.

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

