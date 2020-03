Cristina Ferreira recebeu esta quarta-feira no seu programa das manhãs da SIC a antiga concorrente do programa 'Ídolos' Maria Bradshaw. A jovem regressou à TV para falar publicamente sobre a doença que a marcou durante anos.

Maria sofreu de anorexia nervosa

Tudo começou com uma dieta. Maria queria perder alguns quilinhos a mais e procurou ajuda de uma nutricionista.

Conseguiu perder o peso que desejava... só não conseguiu parar de perder peso. Tornou-se uma "obsessão" e, ainda que sem saber, uma doença.

Passou a fazer desporto, a pesar-se várias vezes ao dia e a fazer apenas uma refeição... às vezes apenas uma maça.

"Olhava-me ao espelho e queria ver se os ossos que estavam lá ontem se viam mais", conta. "Quando mais ossos se vissem melhor".

"Eu não via beleza, nunca estava contente com o que via", diz, assumindo começou a deteriorar-se aos poucos. "Comecei a morrer aos poucos".

Chegou a ficar um ano sem menstruação, chegou a pesar 44,5 quilos e ficou anémica durante meses. Seguiu-se uma depressão profunda e o diagnóstico de doença de crohn.

"Esta anorexia deixou marcas profundas para o resto da minha vida", completou.

Maria, de quase 30 anos, é agora uma mulher recuperada, saudável e cheia de vontade em apostar na sua carreira no mundo da música.