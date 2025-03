Cátia Goarmon, conhecida como Tia Cátia, mudou radicalmente nas últimas semanas. A transformação foi tema esta segunda-feira, 24 de março, no 'Dois às 10'.

Tia Cátia perdeu nove quilos nas últimas três semanas, depois de ter-se submetido a uma cirurgia metabólica.

Dos 42 anos aos 52, a cozinheira sofreu várias oscilações de peso e, admite, chegou a pesar 103 quilos.

"Não me sentia mal nem tinha aquela coisa de olhar para o espelho e dizer estou horrível. Comecei a preocupar-me não com os meus 52 anos, mas com os 62, os 72...", confessou em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Tia Cátia procura "ter qualidade de vida", uma vez que aos 52 anos sofre de "diabetes, hipertensão e colesterol".

Veja na galeria as imagens que mostram a nova silhueta de Tia Cátia.

