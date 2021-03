Ainda se lembra de Rui D’Almeida da 'Casa dos Segredos 3'? Sim, falamos do concorrente que criou o famoso grupo La Família. Rui é barman e muito conhecido no ramo, tanto que foi escolhido para fazer parte do programa 'Hell’s Kitchen Portugal'.

O ex-'Casa dos Segredos' não é um dos concorrentes de Ljubomir Stanisic, mas sim o responsável pelo bar do restaurante do 'Hell’s Kitchen Portugal'.

