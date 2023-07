Após ser questionada por Flávio Furtado, Inês Simões revelou que o ex-companheiro foi novamente pai.

"A minha filha Beatriz teve um irmão, o Vasco, que nasceu hoje [dia 25 de julho]. Estive no hospital. A minha filha está num excitamento tremendo. É um outro casamento do meu ex-marido. Somos todos família, damo-nos todos bem", começou por partilhar no 'TVI Extra'.

"Espero que isto também sirva de inspiração para as famílias que muitas vezes usam as crianças como armas", acrescentou, referindo-se ao facto de manter uma boa relação com o pai da filha.

Inês Simões partilhou que fez questão de ir ver o filho do 'ex' e dar um beijinho à atual companheira do mesmo. "E mais, quem fez o parto do Vasco foi a madrinha da minha filha", realçou também.

