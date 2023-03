"Nestes últimos dias, num enquadramento que é tudo menos inocente, o Éder foi convidado a vir da Bélgica a Portugal para participar num programa que tinha propósitos e objetivos muito claros", foi desta forma que Susana Torres deu início a um longo vídeo no qual responde à letra à recente participação de Éder no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença.

"Toda agente percebeu que aquilo não foi uma entrevista, mas sim algo cuidadosamente preparado com um único objetivo, atingir-me. [...] E lá conseguiram que ele dissesse tudo menos a verdade", atirou.

A ex-coach de Éder referia-se concretamente ao facto de o jogador de futebol ter dado a entender nesta entrevista que nem sempre a profissional disse a verdade em relação à historia que envolve o golo marcado na final do Campeonato Europeu de Futebol de 2016.

"Conseguiram mesmo que ele dissesse que dar-me um pontapé era mais importante que o pontapé do golo da final, pelo qual sempre o iremos lembrar", lamentou Susana, recordando imagens que provam que Éder lhe dedicou o golo marcado na final, que deu a vitória a Portugal.

"Como lembras o tempo em que, por razões que nada tinham a ver com futebol, te refugiaste na minha casa, morando com toda a minha família, que te acolheu e te apoiou, com quem tu estavas quando recebeste a notícia da tua convocatória para a seleção?", questionou, lamentando que o jogador tenha participado naquilo que chama de campanha com o objetivo de "agredir e, acima de tudo, desacreditar" a sua imagem profissional.

Quanto ao facto de Éder ter referido que seria "completamente descabido" ter sido estabelecido o objetivo de marcar um golo na final do Europeu, Susana rebate dizendo que "não é mentira" que ambos o tenham feito este 'acordo' e recorda imagens de entrevistas em que o futebolista disse precisamente o contrário.

Por fim, Susana Torres mostrou-se magoada com as críticas e insultos que têm vindo a ser feitos nas redes sociais desde que passou a ser 'alvo' das piadas de Joana Marques e lamentou a falta de empatia de Éder.

"Lamento profundamente o sentimento de ingratidão que a minha família tem perante esta atitude do Éder e que é aquilo que mais nos magoa", completou.

Veja abaixo o testemunho completo, a que a coach chamou "a verdade":

